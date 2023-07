Zo verspil je minder voedsel waardoor je flink kunt besparen

HelloFreshSoms is geld besparen minder moeilijk dan je denkt. Uit onderzoek van HelloFresh blijkt dat de helft van de Nederlanders 20 euro per maand aan voedsel weggooit. 16 procent mikt zelfs maandelijks voor 40 euro aan eten de prullenbak in. Als je dit niet doet of vermindert, kun je dus een flink bedrag overhouden.

Voedselverspilling wordt ook wel voedselverlies genoemd. Het gaat om voedsel voor menselijke consumptie dat verloren gaat omdat het niet wordt gegeten. Naast impact op je portemonnee, heeft het ook impact op het milieu. Het produceren van dit voedsel vergt namelijk landoppervlak, water en CO2.

Vorig jaar verspilden we in Nederland per persoon gemiddeld 33,4 kilo aan voedsel per persoon per jaar. De top 3 van de meest verspilde productgroepen zijn brood en deegwaren, groente en fruit. Dankzij een goede maaltijdplanning verspil je minder en heb je meer grip op je kosten.

Maaltijdboxen helpen tegen verspilling

Maar waarom wordt er zoveel voedsel verspild? Bijna de helft van de ondervraagden gooit weleens voedsel weg omdat ze te veel hebben gekookt. Dezelfde hoeveelheid geeft aan soms eten weg te gooien omdat ze een kleinere hoeveelheid nodig hadden dan er in de verpakking zat. Ruim 40 procent gooit weleens iets weg als er een bepaald ingrediënt wordt gekocht voor een recept dat ze niet vaak maken.

Ook maakt niet iedereen een boodschappenlijstje of er wordt ondanks het boodschappenlijstje toch te veel ingekocht.

Een manier om verspilling tegen te gaan en maaltijden zorgeloos te plannen, is het gebruikmaken van maaltijdboxen. Dit scheelt tot wel 38% verspilling ten opzichte van traditioneel boodschappen doen.

Een grote aanbieder van maaltijdboxen is HelloFresh. Bij HelloFresh kun je wekelijks uit vele recepten jouw menu samenstellen. De producten die je nodig hebt, worden vervolgens in exact de juiste hoeveelheden bij je thuisbezorgd wanneer jij wilt. Zo betaal je alleen voor wat je echt gebruikt en verspil je niks.

Over de datum

De meeste verspilling ontstaat doordat de houdbaarheidsdatum van een product verstrijkt. Hier valt dus veel winst te behalen. 19 procent van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan simpelweg de THT-op de verpakking te volgen als ze voedsel weggooien. Er wordt hierbij niet naar de kwaliteit van het eten gekeken. Vaak zijn producten na verstrijken van de THT-datum nog prima te gebruiken

Door de, voor velen verwarrende, labeling met Houdbaar Tot-datum (THT) of een Te Gebruiken Tot-datum (TGT) belandt veel zogenaamd bedorven voedsel in de prullenbak. Daarom werkt HelloFresh samen met andere organisaties aan het invoeren van een nieuwe, dynamische datummarkering.

“We zijn ervan overtuigd dat dit consumenten helpt beter te begrijpen of producten nog eetbaar zijn. Dit blijkt ook uit een onderzoek dat we al in 2020 in samenwerking met de Universiteit Wageningen hebben uitgevoerd”, zegt Pauwel Wiertsema, CEO Benelux bij HelloFresh.

‘Dat moet echt minder’

Ook op andere vlakken zoekt de maaltijdboxleverancier samenwerkingen op om voedselverspilling tegen te gaan. Samen met voormalig hockeyster Naomi van As komt HelloFresh in beweging tegen voedselverspilling. Bekijk hoe ze aan levende lijve ervaart hoeveel 33 kilo (de hoeveelheid voedsel die we per persoon jaarlijks verspillen) is: