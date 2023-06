Zo vind je de radiator die het beste in jouw huis past

Radiator-OutletEen radiator verwarmt je huis, maar kan ook een mooie aanvulling zijn op je interieur. De vraag is alleen: welke past het beste in jouw huis? Wat zijn jouw wensen en wat kun je verwachten van het type radiator dat je kiest?

In het verleden koos je een radiator meestal uit op de functie. Ze waren vrijwel altijd wit, hadden een standaard uiterlijk en werden voornamelijk aangeschaft om te verwarmen. Die tijd is inmiddels voorbij: zogenaamde ‘designradiatoren’ geven een extra touch en zijn een ware blikvanger in je huis. Om te beginnen kun je bij Radiator-Outlet terecht voor radiatoren in de kleur zwart.

Van elektrisch gebruik tot aan in combinatie met een warmtepomp

Heb je thuis een warmtepomp installatie of verwarm je puur elektrisch? Geen enkel probleem. Bij Radiator-Outlet kun je terecht voor verschillende soorten radiatoren. In het ruime en overzichtelijke assortiment vind je paneelradiatoren, verticale radiatoren, handdoekradiatoren en designradiatoren geschikt voor gebruik in combinatie met een cv-ketel, stadsverwarming, warmtepomp of elektriciteit.

Radiator-Outlet heeft één van de grootste voorraden aan radiatoren in Nederland. Met maar liefst 15.000+ radiatoren direct op voorraad is er altijd wel een deal te vinden. Tevens heeft Radiator-Outlet dé grootste voorraad aan zwarte radiatoren in de Benelux!

Bestaande radiator ombouwen naar een designradiator

Volledig scherm © Radiator-Outlet Ben je tevreden met het functioneren van je huidige radiatoren, maar wil je iets aan de uitstraling doen? Ook dan ben je bij het goede adres bij Radiator-Outlet. Middels losse voorplaten kun je een radiator ombouwen naar een vlakke- of een gegroefde radiator in de kleur wit of zwart. Je kunt dit eenvoudig zelf doen middels het bijgeleverde hulpmateriaal, dus je hebt hier geen loodgieter voor nodig. Het aanbod is te zien op de website van Radiator-Outlet, maar ook in de showroom in Rotterdam.

De handige online keuzehulp

Met zoveel keuze is het misschien lastig om een beslissing te nemen. Om die reden kun je op de website van Radiator-Outlet gebruikmaken van de handige zelf ontwikkelde online keuzehulp. Hiermee krijg je in enkele minuten het beste advies op maat.

Vul de benodigde informatie in, volg de stappen en je krijgt meteen de radiatoren te zien die het beste in jouw woonsituatie passen. Natuurlijk is het ook mogelijk om in de showroom van Radiator-Outlet advies op maat te krijgen. Het is niet nodig om van tevoren een afspraak te maken.

Een ruim assortiment en scherpe prijzen

Radiator-Outlet is al ruim tien jaar een begrip in heel Nederland. Dit komt door het ruime assortiment, scherpe prijzen en professioneel advies. Neem een kijkje op de website en vind de radiator die aansluit op jouw budget en wensen.