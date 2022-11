Zo vind je een auto die echt bij je past

LouwmanAfgelopen oktober zijn er in Nederland bijna 30.000 nieuwe personenauto’s geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van RAI vereniging, BOVAG en het RDC datacenter. Dit is een stijging van 20 procent ten opzichte van oktober 2021. De positieve verkooptrend ten opzichte van vorig jaar zet door. Maar wat is eigenlijk de slimste auto om nu te kopen en waar dien je bij de aanschaf op te letten?

Een nieuwe auto kopen, doe je niet zomaar. Het aanschaffen van een personenauto is een inverstering waarvan je zeker wil zijn dat je er jarenlang plezier van hebt. Als je op zoek bent naar een nieuwe auto is het verstandig om je van te voren goed te oriënteren. Op websites van gevestigde namen als De Consumentenbond en het ANWB zijn overzichten te vinden van de meest betrouwbare auto’s.

Let op betrouwbaarheid

Vorig jaar nog werd de Suzuki Swift door deze krant uitgeroepen tot meest zuinige benzineauto en werd Suzuki als merk tweede in het betrouwbaarheidsonderzoek van de Consumentenbond. Ook dit jaar komt Suzuki weer goed uit de bus. De Suzuki Vitara werd in oktober door de ANWB uitgeroepen tot meest waardevaste kleine SUV. Dit soort nominaties zeggen natuurlijk al wat over de betrouwbaarheid van een merk. Maar ook als je al weet welk merk je voorkeur heeft, is het zaak om een auto te vinden die echt bij je past.

Welk type auto past bij mij?

Suzuki is niet toegespitst op een type klant, maar heeft auto’s voor iedereen tussen de 18 en 88, weet Jeroen Wezeman, vestigingsmanager bij Louwman Suzuki Veendam. “Zowel qua prijsklasse, grootte en luxe is er een hele range aan mogelijkheden bij Suzuki. Van stadsautootje tot (Full Hybrid) SUV en alles ertussenin. Suzuki is er voor iedereen die van toffe en praktische auto’s houdt”, weet Wezeman. Zelf werkt hij al meer dan 18 jaar bij Louwman Suzuki. Een persoonlijke aanpak en oprechte interesse in klanten staan daarbij voor hem centraal.

Persoonlijk advies

“Hier werken geen stereotype autoverkopers. Wij houden van mensen, en dan pas van auto’s. Mensen helpen aan de juiste auto is voor ons het allerbelangrijkst”, zegt Wezeman. Het is ook wel eens voorgekomen dat mensen een andere auto kozen dan ze oorspronkelijk van plan waren, herinnert de vestigingsmanager zich. “Wij kijken echt naar behoeften die mensen hebben en wat ze leuk vinden. We denken daarin ook mee en kennen alle mogelijkheden. Aan de hand daarvan vinden we een passend model en een passende kleur en uitvoering.”

Serious about fun

Naast de liefde voor service en kwaliteit, draait het bij Louwman echt om het merk Suzuki. Het familiebedrijf heeft als eerste in Nederland (samen met een lokaal watersportbedrijf) een event omtrent Suzuki-motoren georganiseerd. Wezeman is inmiddels alweer in gesprek over het volgende evenement waarbij het zal draaien om Suzuki auto’s, watersport en motoren. “We willen laten zien wat het merk nog meer is. Suzuki is serious about fun en dat willen we samen nog meer uitstralen.”

Met een goed gevoel de weg op

Dat Louwman Suzuki een begrip is in Veendam en omstreken blijkt. Ook na de aanschaf van een nieuwe auto of occasion weten klanten de weg naar het familiebedrijf te vinden. Er werkt alleen Suzuki-geschoold personeel dat graag de handen uit de mouwen steekt voor onderhoud, de APK of een reparatie. Vorig jaar nog verdubbelde Suzuki de garantietermijn. Op een nieuwe Suzuki geldt voortaan een garantie van 6 jaar. Welke auto je ook kiest, met een Suzuki kun je altijd zorgeloos de weg op.

