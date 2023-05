Zo werd Gré (93) voor 2000 euro opgelicht door een nep-bankmedewerker

INGCriminelen deinzen er niet voor terug om geld van onschuldige mensen af te troggelen. Dat ervaarde helaas ook Tinekes hoogbejaarde moeder Gré (93). Zij werd voor 2000 euro opgelicht door een nep-bankmedewerker. “Gelukkig was de bank zeer begripvol en coulant, want mijn moeder heeft al het geld teruggekregen.”

Het ging mis toen Tineke (66) stond af te rekenen in de supermarkt. Op dat moment belde haar moeder, maar ze kon even niet opnemen. Bij het terugbellen was het al te laat. Er was 2000 euro afgeschreven van de rekening van Gré. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Tineke vertelt haar verhaal.

Gebeld door het ‘hoofdkantoor’

“Mijn moeder zei dat ze was gebeld door een medewerker van het ING-hoofdkantoor. Er zou een bende actief zijn in de buurt. Om te voorkomen dat er iets vervelends zou gebeuren, hadden ze iemand langs gestuurd om haar bankpas op te halen. Ze heeft hierbij ook per ongeluk haar pincode genoemd. Bij mij gingen toen alle alarmbellen rinkelen.”

Tineke regelt de bankzaken van Gré en heeft dan ook rechtstreeks toegang tot haar rekening. Toen zij de bank-app opende, schrok ze zich een hoedje: “Er was 500 euro gepind bij de geldautomaat vlakbij haar huis en er was tweemaal voor 750 euro aan cadeaubonnen gekocht.”

Contact opnemen met de echte bank

Direct na deze onaangename ontdekking belde de dochter de Alarmlijn van ING. Om erger te voorkomen, werd de pinpas meteen geblokkeerd. Op die manier konden de fraudeurs niet nog meer geld opnemen. Gelukkig liep de zaak uiteindelijk met een sisser af: “De bank was zeer begripvol en coulant. Mijn moeder heeft al het geld teruggekregen, terwijl dat volgens mij helemaal niet vanzelfsprekend is.”

Na het geruststellende gesprek met de bank deed Gré aangifte van oplichting bij de politie. Verder verlaagde Tineke de dagelijkse opnamelimiet van de nieuwe pinpas. Mochten laffe oplichters nog eens toeslaan, dan kunnen ze in elk geval niet meer zoveel geld opnemen.

Boosheid en schaamte

Uiteindelijk heeft de hoogbejaarde vrouw dus geen financiële schade geleden. Toch hakt de oplichtingszaak er stevig in. “Ik merk dat mijn moeder er nog steeds last van heeft. Ze slaapt slecht, voelt zich schuldig, schaamt zich en is boos op zichzelf. Terwijl het de oplichters zijn die zich zouden moeten schamen. Het is moeilijk om je moeder zo te zien. Ze is ook argwanender geworden. Laatst belde er een pakketbezorger aan en die stuurde ze resoluut weg. Ze doet de deur niet meer zo gauw open voor iemand.”

Bij Tineke heerst er vooral boosheid: “Hoe haal je het in je hoofd om een oudere mevrouw van haar geld te beroven? Ze kan amper meer lopen en heeft haar hele leven hard gewerkt. Het gaat me niet eens zozeer om het geld, maar het idee dat mensen zo slecht kunnen zijn maakt me verdrietig.”

Pas op voor oplichters

Brutale oplichters doen zich regelmatig voor als medewerkers van een bank. Zij bellen nietsvermoedende klanten op met de mededeling dat er iets vreemds met hun bankrekening aan de hand is. Trap er niet in en kap dit gesprek meteen af. Neem verder de volgende aandachtspunten in ogenschouw:

• Een bank vraagt je nooit om geld over te maken of een pincode te delen.

• Een bank stuurt nooit iemand langs om een pasje, scanner, smartphone of iets anders op te halen.

• Een bank vraagt je nooit iets te installeren zodat ze op afstand met je mee kunnen kijken.

Meer tips over hoe je veilig kunt internetbankieren? Ga dan naar ING.nl/veiligbankieren.