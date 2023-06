Zo worden geneesmiddelen getest op proefpersonen

Anne (32) is één van die proefpersonen. Ze deed onlangs mee aan een onderzoek naar pijnmedicatie. Ze verbleef daarbij twee weken in de kliniek van het Centre for Human Drug Research (CHDR) in Leiden. Als promovendus moleculaire cardiologie was ze vooral benieuwd hoe het eraan toegaat bij zo’n geneesmiddelenstudie. “Ik vond het interessant om het eens mee te maken en te zien wat er precies wordt getest.”

Wat eraan vooraf gaat

Het CHDR is een Nederlandse stichting zonder winstoogmerk waar geneesmiddelenonderzoek wordt gedaan. “Voordat een middel bij ons komt, is het al uitvoerig onderzocht in het laboratorium en op proefdieren”, zegt arts en projectleider Kaye de Cuba. Het onderzoeksplan wordt vervolgens zeer kritisch beoordeeld door een Medisch-Ethische Toetsingscommissie. “Pas na goedkeuring worden proefpersonen gerekruteerd en uitgebreid medisch gekeurd op de screeningsunit van het CHDR. Wie uiteindelijk mag deelnemen aan een studie, komt hier in de kliniek.”

Bijdragen aan de geneeskunde

In het moderne, lichte pand in Leiden zijn vier verdiepingen ingericht voor onderzoek op vrijwilligers. Elke verdieping heeft twee huiskamers waar de proefpersonen elkaars gezelschap kunnen opzoeken en meerdere kleine kamers waarin de deelnemers zich kunnen terugtrekken. Tijdens sommige onderzoeken overnachten proefpersonen er ook.

Alle tijd voor de studie

Het was voor Anne een ideale omgeving om in alle rust aan haar promotieonderzoek te werken. “Het gestructureerde dagschema vond ik heel fijn”, vertelt ze. “Je weet precies wanneer je wakker wordt gemaakt, wanneer de testen zijn en wanneer je gaat eten. Tussendoor had ik alle tijd om te werken op mijn laptop.”

Ze kijkt er met een positief gevoel op terug. “Ik zat met een klein clubje proefpersonen op de afdeling en niemand had last van bijwerkingen. Dat was fijn. Bovendien hadden we een goede klik met elkaar. In de vrije tijd hebben we films gekeken, legpuzzels gedaan, spelletjes gespeeld, getafeltennist en geyogaad. “De vergoeding, zo’n 3800 euro bruto, was mooi meegenomen.”

Kleinst mogelijke dosis

Proefpersonen krijgen nooit gelijk een hoge dosis van een nieuw middel toegediend, vertelt arts Kaye de Cuba. “We beginnen met de laagst mogelijke dosis en onderzoeken hoe het middel zich gedraagt in het menselijk lichaam en hoe effectief het is. De dosis wordt dan in stapjes opgehoogd. De hoofdvraag is altijd: is het veilig? Als daar ook maar enige twijfel over is, verhogen we de dosis niet. De veiligheid van de deelnemers staat voorop.”

Toen ze drieënhalf jaar geleden in de kliniek kwam werken dacht ze dat geneesmiddelenonderzoek best spannend was. “Maar ik heb in al die jaren nog nooit een heftige bijwerking gezien. De bijwerkingen zijn over het algemeen heel mild. Hoofdpijn komt het vaakst voor, en we zien ook wel dingen als vermoeidheid, sufheid, tijdelijke geheugenproblemen of huiduitslag. Niets blijvends.”

Al vijftien keer meegedaan

Peter (30) is een ervaren proefpersoon. Hij heeft al zo’n vijftien keer meegedaan aan onderzoeken voor middelen tegen onder meer epilepsie, auto-immuunziektes en ADHD. Het project waaraan hij nu deelneemt is een onderzoek naar een middel tegen de spierziekte SMA. Omdat dat gepaard gaat met diverse ruggenprikken en in totaal iets meer dan een jaar in beslag neemt, staat er een riante vergoeding tegenover. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, heeft de vergoeding niets te maken met de risico’s die aan toediening van een bepaald middel kleven, maar is die gebaseerd op de tijd en belasting die het een vrijwilliger kost.

Als thuiskomen

Peter was ook proefpersoon voor pijnstillers en ontstekingsremmers. Hij moet wel toegeven dat hij de pijntestjes het minst leuke onderdeel vindt van de geneesmiddelenonderzoeken waaraan hij meedoet.

Bij onderzoek naar pijnmedicatie moeten deelnemers namelijk soms pijntesten ondergaan, om hun pijngrens te bepalen. Dat gebeurt bijvoorbeeld met een hand in een bak water – eerst warm, dan ijskoud. “Maar je kunt zelf met een schuifje aangeven wanneer het teveel is en dan stopt de pijnprikkel direct, dat maakt het draaglijk.”

Toch voelt hij zich op zijn gemak in de kliniek. “Er is zoveel medisch personeel aanwezig en ik word zo goed in de gaten gehouden… Ik heb me nog nooit onveilig gevoeld. Sterker nog: deze kliniek is een beetje mijn safe space. Het voelt voor mij als thuiskomen. De sfeer is goed en je ontmoet altijd weer nieuwe mensen.’’

