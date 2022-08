Zo zette Remco een zeldzaam bedrijf op: ‘Ik kon met 0 euro beginnen’

QreditsHet borrelde al een tijdje bij metaleur Remco van den Berg. En toen duidelijk werd dat hij bij zijn oude werkgever niet de toekomst zou krijgen die hij als specialist voor ogen had, wist Remco het zeker; ik begin voor mezelf. Een bedrijf in metaalbewerking oprichten is gezien de startinvestering echter makkelijker gezegd dan gedaan. Qredits schatte de specialist op waarde en sprong bij.

“De manier waarop ik bij mijn oude werkgever ben vertrokken, is niet zo leuk”, steekt Remco als oprichter van Berg Metaal van wal. “Ik was voorman, had leiding over acht oudere werknemers en deelde veel kennis. Dat ging lang goed, totdat het minder liep met de zaak, ze mij als bedreiging zagen en ontsloegen. Hoewel ik thuis kwam te zitten met een uitkering, zag ik wel een kans om een eigen bedrijf op te zetten.”

Het optimisme is tekenend voor de ondernemer uit het Brabantse Made. En hetzelfde geldt voor zijn enthousiasme. Het zijn de twee eigenschappen die ervoor zorgden dat Remco zijn droom daadwerkelijk najoeg. Eerst overtuigde hij het UWV met zijn ondernemersplan. Hij kreeg de tijd om zijn plannen te verwezenlijken.

Het vinden van starterskapitaal bleek een taaiere klus. “Geen enkele bank mij wilde mij financieren. Overal vroegen ze om een KVK-nummer, maar dat had ik niet. Het was namelijk nog niet duidelijk of ik mijn onderneming überhaupt kon bekostigen.”

Zoals het een ondernemer betaamt, gaf Remco niet op. Iets waarvoor hij werd beloond toen Qredits op zijn pad kwam. “José van der Looij (regio coördinator, red.), ik zal haar nooit vergeten. Zij heeft zich binnen Qredits hard gemaakt voor mijn financiering. Waar je ergens anders minstens 10.000 euro aan eigen geld mee moet brengen voor een lening, kon ik met 0 euro beginnen. Daar ben ik haar ontzettend dankbaar voor.”

“In deze sector kost het veel geld om een bedrijf op te richten”, vervolgt de specialist. “Dat Berg Metaal in de afgelopen veertig jaar de enige nieuwkomer was, zegt genoeg. Dit is kapitaalinvestering. José voelde mijn enthousiasme en zag dat ik over de benodigde specialistische kennis beschik die nodig is om een bedrijf als dit succesvol te laten zijn.”

Dat Qredits de potentie van Remco goed inschatte, blijkt wel. Hij draaide na zijn eerste jaar al break even. De ondernemer bedient bedrijven als Shell en Fujifilm, maar ook de man met een oldtimer waarvan de metalen machineonderdelen gerepareerd of preventief bewerkt moeten worden. “Break even draaien lukte doordat mijn klanten vooral grote bedrijven zijn die geen tijd te verliezen hebben zodra er iets kapot is. Dat kost ze anders tonnen. Ik ben áltijd bereikbaar voor ze. Of het nu midden in de nacht is of tijdens Kerst; ik ga direct aan de slag.”

,,Het is geweldig om dan op locatie aan te komen waar die mannen met smart staan te wachten op mijn hulp. Ook is het fijn om duurzaam bezig te zijn zodra ik onderdelen een langer leven geef. Ik besef me nog geregeld dat dit zonder Qredits niet mogelijk zou zijn.”

