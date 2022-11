Zonder afspraak een (herhaal)prik halen in Rotterdam-Rijnmond

De GGD Rotterdam-Rijnmond was in 2020 een van de eerste GGD’en in het land die op grote schaal ging vaccineren. Veel mensen in de regio haalden de prikken. Boelsums wijst erop dat het belangrijk is de bescherming tegen corona op peil te blijven houden. “Juist in de winter kan het coronavirus weer opleven. Hoe meer mensen een prik halen, hoe beter en sneller verspreiding van het virus blijvend wordt afgeremd.” Om het iedereen die een prik wil halen zo makkelijk mogelijk te maken, prikt de GGD nu ook in buurt-en wijkcentra en andere kleine locaties in de buurt. Je kunt er terecht zonder afspraak, vaak ook in de avonduren, zodat je bijvoorbeeld meteen na het werk door kan.