Zorg op afstand voor patiënt met chronische darmziekte

Telenurse Nicole Heinerman vult aan: “Patiënten doen thuis zelf metingen. De waardes worden gewogen door de Thuismeet app en ik krijg een melding als die niet goed zijn. Ik bel dan de patiënt. Samen kijken we wat er aan de hand is en of er iets aan gedaan moet worden. Eventueel overleg ik met de IBD verpleegkundige of MDL-arts.”



De andere applicatie die Franciscus aanbiedt is IBDream. Dit is een persoonlijke online omgeving speciaal ontwikkeld voor patiënten met IBD. De arts vult gegevens in die de patiënt altijd kan bekijken. Daarnaast vult de patiënt twee keer per jaar vragenlijsten in. Dokter West legt uit: “Met de gegevens van IBDream heeft de patiënt en behandelaren meer inzicht in hoe het met de patiënt gaat en kan de IBD zorg continu worden verbeterd.”