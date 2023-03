Zorg op maat bij dialyseren is mogelijk bij Franciscus

Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft, met zowel in Rotterdam als Schiedam een dialysecentrum, het grootste dialysecentrum in Nederland. Er zijn verschillende behandelmogelijkheden, zoals thuishemodialyse, buikdialyse of een niertransplantatie. Martine Verhoeven is nefroloog, een internist die zich heeft gespecialiseerd in de oorzaken en behandeling van nier schade. In haar werk begeleidt zij patiënten bij de keuze voor de juiste behandeling.

Patiënt heeft de belangrijkste stem

“Samen met de patiënt kijk ik naar welke vorm van dialyse of transplantatie het beste past in zijn of haar leven. De patiënt heeft hierin de belangrijkste stem,” legt Verhoeven uit. “Het liefste wil ik zoveel mogelijk patiënten helpen met een niertransplantatie, omdat dit de beste behandeling is. Als dat niet kan, kiezen wij de vorm van dialyseren die het beste bij jouw persoonlijke situatie past. Voor sommige patiënten is dat een behandeling in het ziekenhuis en voor andere een behandeling thuis.”

Dialyseren op jouw manier

In het ziekenhuis of thuis dialyseren is allebei mogelijk bij het dialysecentrum van Franciscus. “Wij hebben onlangs een trainingskamer voor thuishemodialyse geopend. Hier trainen wij patiënten en hun familie om de dialysebehandeling thuis uit te voeren,” zegt Verhoeven. “

Andere patiënten geven de voorkeur aan dialyseren in het ziekenhuis, omdat zij niet in staat zijn om de behandeling zelf uit te voeren. Of wij horen van patiënten dat zij helemaal niet thuis willen dialyseren omdat het op de afdeling veel te gezellig is. Wij proberen om het dialyseren zo goed mogelijk aan te passen op de wensen van de patiënt. Dit betekent voor de ene patiënt dialyseren in het weekend en voor de andere doordeweeks. Dat is fijn want patiënten dialyseren vaak drie tot vier keer per week, drie uur per keer.”

Toegewijd team

Franciscus betrekt een multidisciplinair team bij de zorg voor nierpatiënten. Onder andere nefrologen, verpleegkundig specialisten, dialyseverpleegkundigen, diëtisten en medisch maatschappelijk werkers ondersteunen de patiënt. “Voor de transplantatie hebben wij een uitstekende samenwerking met onze collega’s uit het Erasmus MC. Wij bereiden onze patiënt voor op de transplantatie en in het Erasmus MC vindt de ingreep plaats. Na de transplantatie blijft de patiënt nog één jaar onder controle bij het Erasmus MC. Daarna komen ze weer terug bij ons voor verdere controle.”

Virtueel bezoek aan dialyseafdeling

Patiënten zijn in het begin wat onzeker en angstig over wat er allemaal op hen afkomt. Daarom probeert Franciscus de patiënt met afbeeldingen of films te informeren over wat dialyseren is. “Maar echt ervaren wat dialyseren is, weet je pas als je er zit,” zegt Verhoeven. “Om patiënten daarop voor te bereiden, zijn wij een studie gestart met een VR-bril. Wanneer patiënten de bril op zetten, zien zij ons dialysecentrumafdeling in een virtuele realiteit. Zo krijgen zij een beter beeld bij wat hen te wachten staat. Als topklinisch ziekenhuis hebben wij aandacht voor zorgverbetering door middel van onderzoek en innovaties.’’

Een kleine ingreep met grote impact

Nierpatiënt zijn is lastig, zeker omdat je aan de buitenkant niets ziet. Glenn Jamoena is patiënt bij het dialysecentrum van Franciscus. Hij onderging twee keer eerder een niertransplantatie. Voor de laatste transplantatie bood zoon Jarryd zich aan als donor. Hij wil andere nierpatiënten meegeven om positief te blijven, ondanks de nierziekte. “Wees blij dat een niertransplantatie mogelijk is. Ik ben mijn zoon eeuwig dankbaar.” Lees hier zijn volledige verhaal.

