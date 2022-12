Zorgverzekering kiezen: Besparen met eigen risico, slim of juist niet?

IndependerHet is december, de tijd van feestdagen en nadenken over goede voornemens. Vergeet ook niet te kijken of je nog wel de beste zorgverzekering hebt voor 2023. Tot oudjaarsavond twaalf uur ‘s nachts kun je namelijk nog vergelijken en overstappen als blijkt dat je ergens anders beter uit bent. Ieder jaar veranderen de premies en voorwaarden, ook als je bij je huidige verzekering blijft. Zet het dus op je boodschappenlijst: bubbels, oliebollen en je zorgverzekering checken.

400 euro verschil tussen basisverzekeringen

Bij elke basisverzekering is de dekking gelijk. Wel zijn er verschillen in de vergoeding die je krijgt. Zo vergoedt een restitutiepolis 100 procent van de kosten van alle basiszorg die je nodig hebt. Het maakt daarbij niet uit of de verzekeraar een contract heeft met de zorgverlener of niet. Heb je een naturapolis? Dan krijg je alleen een volledige vergoeding bij zorgverleners waar je verzekeraar een contract mee heeft. Independer zorgexpert Bas Knopperts: “Je betaalt een lagere premie bij natura dan bij restitutie. Het verschil tussen de verschillende basisverzekeringen kan flink oplopen. In 2023 tot 400 euro per jaar. Vergeet dus niet om op tijd te kijken of je nog goed zit of kunt besparen.”

Beslis over je eigen risico

Het eigen risico is een verplicht bedrag dat je moet betalen als je 18 jaar of ouder bent en je kosten maakt voor zorg uit de basisverzekering. Je kunt dit bedrag vrijwillig verhogen tot maximaal 885 euro, in ruil voor korting op de zorgpremie die kan oplopen tot 300 euro per jaar. Bas Knopperts: “Let wel op: het is niet voor iedereen verstandig om te kiezen voor een hoger eigen risico. Onthoud goed dat je dit bedrag namelijk wel moet kunnen betalen als je zorg nodig hebt. Bijvoorbeeld als je je been breekt op skivakantie of veel medicijnen nodig hebt. Verwacht je weinig zorgkosten voor 2023, dan kan het verstandig zijn.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lees op de website van Independer meer over eigen risico.

Collectief verzekerd? Let op!

Heb jij een collectieve zorgverzekering via bijvoorbeeld jouw werkgever of sportclub? Dan kreeg je tot en met dit jaar nog 5 procent korting op de basisverzekering. In 2023 verdwijnt die korting. Is een collectieve verzekering dan nog wel voordelig? Independer zorgexpert Bas Knopperts: “Nee, niet per se. Op aanvullende pakketten krijg je soms nog wel collectiviteitskorting, maar daarmee ben je niet altijd beter uit. Collectiviteitskorting wordt namelijk alleen op de duurdere verzekeringen gegeven. Maak dus altijd een vergelijking om te zien welke verzekering voor jou het beste uit de bus komt.”

Aanvullende pakket: slim of juist overbodig?

Klaar voor een gezond en gelukkig nieuwjaar? Als jij helemaal fit 2023 ingaat, heb je misschien geen of weinig aanvullende verzekeringen nodig. Dat scheelt behoorlijk in de maandpremie. Staat er wel een grote tandartsbehandeling op de planning, of heb je regelmatig blessures? Dan is het wel slim om dat te verzekeren. Denk hierbij aan een aanvullende verzekering voor tandzorg of fysiotherapie.

Bas Knopperts: ”Maak een lijstje van de aanvullende zorg die je echt nodig hebt. Stel jezelf de vraag of je de extra dekking nodig hebt en of je de behandeling eventueel zelf kunt betalen als dat toch nodig is. Door zorgverzekeringen te vergelijken zie je meteen of je beter uit bent met of zonder een aanvullende verzekering.”

Wat staat er op jouw wensenlijst voor 2023?

Heb jij je goede voornemens al op een rijtje gezet? Dan is het tijd om te bedenken welke zorg je nu gebruikt en welke zorg je volgend jaar verwacht. Wat zijn daarbij je wensen? Ga je voor een duurzame keuze, vind je het belangrijk dat je bij alle zorgverleners terecht kunt of maakt dat jou niet uit? Leg je zorgverzekering voor 2023 onder de loep en vind de beste zorgverzekering voor jouw situatie. Je kunt tot en met 31 december vergelijken en afsluiten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.