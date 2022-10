Zoutkamers: goed voor de huid en longen

Halotherapie HollandHeerlijk in alle rust ontspannen en herstellen in een gecontroleerde omgeving, de zoutkamer. Door middel van zouttherapie, ook wel halotherapie genoemd, is het mogelijk om de longen en de huid gezond te houden. Tegenwoordig wordt de therapie op steeds meer locaties gegeven. Ook Louise van Noordenne is expert op het gebied van halotherapie en vertelt hier meer over.

Wat houdt halotherapie precies in? Louise vertelt: “Halotherapie is een alternatieve geneeswijze en betekent eigenlijk zouttherapie. Tijdens deze natuurlijke therapie adem je zoute lucht in. De zoutkamer bootst het effect van een zoutmijn na. Jaren geleden werd in Oost-Europa vastgesteld dat een zoutmijn een goede invloed heeft op je gezondheid.”

Gebruik van medicinaal zout

Tijdens het eerste bezoek wordt er via een intakegesprek een voor jouw geschikt behandelplan opgesteld. Daarna neem je voor een uur plaats op een van de loungestoelen in de grote of kleine zoutkamer. “Via een speciaal ontworpen halogenerator wordt er fijn en droog medicinaal aerosolzout vermalen en in de zoutkamer verstoven,” vertelt Louise.

“De wanden en vloer zijn bedekt met zout om de juiste omstandigheden van luchtvochtigheid en temperatuur te creëren. Het zout heeft een verlichtende en ontstekingsremmende werking.” Ondertussen is het mogelijk om heerlijk te ontspannen.

Verlichting en herstel

Hoewel de zoutkamer voor bijna iedereen rustgevend werkt, biedt de therapie vooral bij mensen met long- en huidproblemen verlichting en herstel. Voornamelijk bij een regelmatig bezoek. “Doordat je het zout inademt, ervaar je verlichting op verschillende symptomen voor longaandoeningen, allergieën en huidproblemen. Denk hierbij aan astma, hooikoorts, psoriasis en verschillende vermoeidheidsklachten.”

Volledig scherm © Shutterstock

Oud-corona patiënten

Ook de (ex)-longcovidpatiënten weten Louise steeds meer te vinden. “De meeste mensen met long covid hebben last van vermoeidheid en benauwdheid. Ze zijn bijvoorbeeld al moe als ze een wandeling hebben gemaakt. Door zouttherapie nemen deze klachten af en kun je beter ademhalen. Heel fijn om te zien dat ze zich weer energieker voelen na een aantal sessies in de zoutkamer!”

Positieve effecten behandeling

Louise startte zes jaar geleden niet zomaar met haar bedrijf. Haar vader is namelijk longpatiënt. Toen hij zich slechter voelde, ging de familie op zoek naar een verlichtende therapie. “Zo kwam halotherapie op zijn pad. Al snel merkte hij dat hij meer energie kreeg, dat zijn benauwdheidsklachten afnamen en dat hij vrijer kon ademen. Helaas was de dichtstbijzijnde zoutkamer anderhalf uur rijden.”

“Mijn vader vroeg mij of ik het leuk zou vinden om samen een halotherapiecentrum te beginnen, zodat mensen uit de omgeving een zoutkamer in de buurt hebben. Ik kende het nog niet, maar was snel enthousiast. Na trainingen en opleidingen zijn we ermee begonnen in Gezondheidscentrum Groot-Ammers en later in Hardinxveld. Inmiddels hebben we veel vaste klanten.”

Ook een keer langskomen?

Ben je ook benieuwd naar de voordelen van een zoutkamer? Maak dan een afspraak bij Halotherapie Holland. De eerste kennismakingssessie is gratis en biedt veel mogelijkheden.