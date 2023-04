1 + 1 gratis. Klinkt oké, maar moeten we dat wel willen?

Biertje drinken op voormalig CSM-ter­rein, met uitzicht op de Grote Kerk: Breda is tijdelijk ‘stadspark’ rijker

BREDA – Breda is een nieuw stadspark rijker. Althans, tijdelijk. Want het zondag geopende park Op ’t Zoet, gelegen op het terrein van de voormalige suikerfabriek CSM, blijft er liggen totdat in 2026 een begin wordt gemaakt met woningbouw op het terrein.