10 kilo cocaïne en 800.000 euro cash gevonden in verborgen ruimte van bestelbus in Breda

Trechter­man langs A27 bij Breda bevalt van een zoontje

10:25 BREDA - De grote trechterman langs de A27 in Breda is vader geworden. Daar heeft het althans alle schijn van. In de vroege ochtend bleek vrijdag dat Big Funnel Man, zoals het rode zittende figuur officieel heet, gezelschap heeft gekregen. In de armen van de trechterman ligt ineens een trechterventje. Zijn trechtertje heeft hij niet in zijn mond maar als een hoedje op zijn hoofd.