16-jarig meisje neergestoken bij school in Breda: dader op de vlucht

UpdateEen 16-jarig meisje is vanochtend gewond geraakt bij een steekincident bij het Radius College in Breda. Zij is overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe zwaar de verwondingen zijn, is niet bekend. Volgens getuigen zou het meisje in haar hals zijn gestoken.

Het meisje is een leerling van de school die de opleiding Laboratorium volgt. De woordvoerder van de politie kon dat nog niet bevestigen. Hij stelde wel dat de toedracht van de steekpartij moeten worden gezocht in de relationele sfeer. Volgens andere leerlingen zou het meisje niet zijn neergestoken, maar zijn gesneden op diverse plekken. Ze was in shock toen ze naar het ziekenhuis werd gebracht, maar kon wel zelf lopen.

Naar de dader van de steekpartij wordt nog gezocht. De zoektocht concentreert zich getuige opsporingsberichten van de politie in het dorpje Wagenberg, dat ten noorden van Breda ligt.

De politie heeft bij die school een terrein afgezet met linten.

Via Burgernet is het signalement van de dader verspreid. Het zou gaan om een 18-jarige jongen. Eerst zou die in Dongen moeten worden gezocht, later in Wagenberg. Mogelijk is de dader daarnaartoe gevlucht.

Burgernet Nederland on Twitter DRIMMELEN - Ivm steekinc is politie omg Wagenberg op zoek naar blanke man 1.70 groot zwart of rood T-shirt en zwar...https://t.co/fqOVWHsNRD

Rob Neutelings, voorzitter van het College van Bestuur van ROC West-Brabant, waartoe het Radius College behoort: ,,Vreselijk wat er vanochtend is gebeurd. Onze eerste zorg ging natuurlijk uit naar het slachtoffer. Ze is gelukkig buiten levensgevaar. Daarna hebben we de leerlingen geïnformeerd. We hebben besloten dat er geen lessen meer zijn de rest van de dag", die verder geen mededelingen doet over de toedracht van de steekpartij." De politie doet nu onderzoek.

Volledig scherm Steekincident Vitalis College in Breda. © Perry Roovers / MaRicMedia