16-jarige rijdt met 220 km per uur over snelweg, gestolen auto dwars door Brabant achtervolgd door politie

Een topseizoen, maar gezellig­heid nog altijd prioriteit: ‘Anders was ik echt allang gestopt’

,,Ik zag het eerst helemaal niet zitten om landelijk te gaan spelen”, vertelt Steven Tang over zijn oorspronkelijke tafeltennisambities. Toch heeft hij nooit spijt van zijn keuze gehad, want ook in het eerste van Belcrum staat de gezelligheid nog hoog in het vaandel. Daarnaast lonkt er nu zelfs een promotie naar de tweede divisie.