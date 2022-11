198.429 tegels eruit, groen erin: Breda wint NK Tegelwippen

Er zijn dit jaar bijna tweehonderdduizend tegels in Breda ingeruild voor groen. Daarmee wint de stad het NK Tegelwippen in de categorie Grote Gemeenten, vlak voor Dordrecht en Arnhem. ,,Dit is nog maar het begin.”

Met meer dan een tegel per inwoner won Breda de zogenoemde Gouden Schep in het NK Tegelwippen. Daarbij worden gemeenten en hun inwoners uitgedaagd om zoveel mogelijk tegels te vervangen door gras, bloemen of planten. De gemeente leverde zelf een grote inspanning door op het Willem Alexanderplein in Teteringen en in de Boschstraat veel stenen te vervangen door groen.

Ook inwoners hebben zelf tegels uit hun eigen tuin gehaald, of gemeentegrond geadopteerd en vergroend. Daarvoor heeft de gemeente Breda de afgelopen jaren subsidie beschikbaar gesteld. Wethouder Peter Bakker (Klimaatadaptatie, GroenLinks) is blij met de overwinning: ,,Ik ben trots op de stad en onze inwoners die hebben meegedaan. Zo werken we geweldig samen aan de ambitie om een Stad in een Park te worden in 2030. Al dit extra groen helpt om regen op te vangen tijdens hevige buien en om de temperatuur tijdens hittegolven te beperken.”

Subsidie

Bakker geeft aan dat de subsidie voor het verwijderen van tegels uit eigen tuinen ook volgend jaar weer beschikbaar is. De winst in het NK Tegelwippen is volgens hem ,,nog maar het begin”.

Het NK Tegelwippen wordt georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en het samenwerkingsverband van overheidsorganisaties die over water in Nederland gaan. De gemeente Hollands Kroon, winnaar in de categorie Kleine Gemeenten, wipte de meeste tegels per inwoner: meer dan 3, tegenover 1,07 in Breda.