25 jaar maisdoolhof Prinsenbeek: verdwalen in een optische illusie van M.C. Escher

VIER VRAGEN Klein en zoet, maar allesbehal­ve onschuldig: wat is snus, wat doet het en is het gevaarlijk?

HALSTEREN - Tieners en jongeren die de afgelopen weken kwamen zwemmen bij openluchtbad De Melanen in Halsteren, hadden behalve een handdoek ook hip uitziende blikjes met nicotinezakjes bij zich, beter bekend als ‘snus’. Wat is er aan de hand? Vier vragen over snus.