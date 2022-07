44 jaar Club Diana: een seksclub met een rijke geschiedenis

,,Het is nogal wat, na zoveel jaar. Een zwaar besluit, dat we samen met onze accountant hebben genomen. Want je mag met zo’n fantastisch bedrijf nooit afglijden naar een niveau dat niet bij ons past.” Ruud Siemons (56), mede-eigenaar met Jan (58), zegt dat ze graag tot hun pensioen hadden willen doorgaan. ,,Maar er valt in deze branche legaal geen geld meer te verdienen. Klanten zijn er genoeg, die behoefte blijft altijd. Maar er is niet meer aan dames te komen die nog belasting willen betalen; alles duikt de illegaliteit in, omdat dat meer opbrengt of omdat je daar zonder paspoort kunt werken.”