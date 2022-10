5 low-budget tips om de herfstvakantie door te komen in en om Breda

BREDA - Hè bah, herfstvakantie. Wat moet je nu weer verzinnen om de kids te vermaken? Nou, in Breda en omgeving is er genoeg te doen. Wij zetten een aantal low-budget activiteiten op een rij.

CineKid Medialab (Chassé Theater)

Elke werkdag in de herfstvakantie opent het Chassé Theater de deuren voor kinderen. Het CineKids Medialab is een grote digitale speeltuin waar kinderen workshops kunnen volgen of games kunnen ontdekken. Zo kunnen ze niet met hun handen, maar met hun neus tekenen, dankzij een camera die op hun neus staat gericht. Of een eigen gezichtsfilter ontwerpen. Het medialab is open van 10.00 tot 16.30 uur.

Circus Snor (Breepark)

Jongleren, lopen op een dun koord of fietsen op een gekke fiets. Circus Snor leert het kinderen komende woensdag, als de Kinderkaravaan aanbelandt op Breepark. Onder begeleiding van een circusdocent leren kinderen de kneepjes van het vak. Geschikt voor alle kinderen, twee uur lang, voor 5 euro per kaartje.

Scary Strawberry Days (Aardbeienterras)

Het Aardbeienterras in Rijsbergen is deze herfstvakantie overgenomen door heksen, vampiers en spoken. Het terras is namelijk omgetoverd in Halloween-stijl, compleet met heus spookhuis. De toegang tot de Scary Strawberry Days (tot en met 30 oktober) is gratis.

Najaarskermis (Chasséveld)

Voor het eerst in jaren valt de Bredase najaarskermis in de herfstvakantie. Met een aantal nieuwe attracties en een centraal Tirolerdorp op het midden van het plein moet de kermis nog aantrekkelijker worden voor gezinnen. Tot en met zondag 30 oktober is de kermis dagelijks open van 13.00 tot 23.00 uur.

Kabouterpad (Mastbos)

Waar kun je de herfst beter vieren dan in het bos? In het Mastbos kunnen kinderen het Kabouterpad lopen, dat start vanaf restaurant De Boswachter. De route gaat gepaard met opdrachten en leuke weetjes. Ook ideaal om paddenstoelen te zoeken, bladeren te verzamelen en eikeltjes te rapen.