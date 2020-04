538 Koningsdag gaat door, maar niet in Breda

Tijdelijke woonruimte in oude postkan­toor in Breda

10:28 BREDA - WonenBreburg heeft 44 tijdelijke kamers gerealiseerd in het voormalige postkantoor/KPN-gebouw aan de Oude Vest in Breda. Vanaf vrijdag trekken mensen in het gebouw die tijdelijk op zoek zijn naar woonruimte. Dit geldt in principe tot augustus. Daarna worden de kamers ingezet voor buitenlandse studenten.