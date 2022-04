538Koningsdag in Breda op punt van losbarsten: Afrojack, Davina Michelle en nog veel andere artiesten op het podium

met video Uitgebran­de auto's in Dongen zijn flinke kostenpost: ‘Ik ga morgen met de pet rond’

DONGEN - De autobranden, in de nacht van zaterdag op zondag in de Beethovenstraat in Dongen, zorgen voor een flinke kostenpost. Het gezin Van den Beukel blijft er nuchter onder: ‘Het zijn maar spullen’.

