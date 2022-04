800 eieren vliegen door de lucht in Princenhage: ‘Soms vliegt een ei het publiek in’

reportage Fitnesshal in de Koepel voor Oekraïense vluchtelin­gen: ‘Dit is een plek om te landen’

BREDA - Beneden in de kelder van de Koepel is zowaar een complete fitnesshal ingericht. Maksym (18), student uit Charkov, werkt zich in het zweet en Victoria (23) uit Odessa doet niet voor hem onder. Of ze het naar hun zin hebben in de Koepel? Ze glimlachen bescheiden, Victoria: ,,Yes, sure.”

16 april