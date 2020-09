82 kilogram cocaïne en 1,5 miljoen cash in verborgen ruimte: Rotterdammer (28) gesnapt in Breda

Ergernis over verkeersla­waai in Breda: ‘Herrie­schop­pers met een stinkende opengezaag­de kachelpijp zonder demper’

14:22 BREDA - Ramen of balkondeuren openzetten, is in de binnenstad niet te doen. ‘De herrie in het centrum is bar en boos’, vinden bewoners. ‘Een kleine groep auto- en motorrijders verpest het voor de rest’.