A16 tussen Breda en Belgische grens dicht door gekantelde vrachtwagen met zetmeel

Man (19) uit Sint Willebrord enkele minuten na melding opgepakt voor autodief­stal in Breda

BREDA - Een 19-jarige man uit Sint Willebrord is maandagnacht aangehouden op de A16 richting België omdat hij in een auto reed die kort daarvoor als gestolen was gemeld. Volgens de politie bleek hij ook onder invloed te zijn van drugs.

28 juni