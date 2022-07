A27 tussen Oosterhout en Breda-Noord tot 18 uur dicht door werkzaamheden

Oosterhou­ter (43) die kroeggan­ger met glas in gezicht sloeg in Breda, meldt zich bij politie

OOSTERHOUT / BREDA - Een 43-jarige man uit Oosterhout heeft zich dinsdag gemeld bij de politie in Breda. Hij zou afgelopen februari een bezoeker van een café aan de Halstraat in Breda met een glas in zijn gezicht hebben geslagen. Hierbij liep het slachtoffer flinke verwondingen op.

28 juni