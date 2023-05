A58 begin juni een nacht dicht tussen Breda en Tilburg

Met video Tweede ‘zonnepane­len­re­gen’ na brand Et­ten-Leur, terwijl scherven van eerste brand nog lang niet zijn opgeruimd

ETTEN-LEUR - Een deel van zijn 180 melkkoeien loopt inmiddels in de wei, maar ‘we zijn nog druk bezig met opruimen’. Zes weken na de brand die een deel van het Etten-Leurse Axell Logistics in de as legde is nog niet de helft van de weilanden van melkveehouder Jos Pijs vrij van glasscherven.