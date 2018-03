Aanhouding voor brute overval op 78-jarige vrouw in Bladel

Bij de overval in Bladel brak het tweetal ergens in de nacht van donderdag 7 op vrijdag 8 september 2017 de deur open van het wooncomplex dat vastzit aan verzorgingstehuis RSZK Kempenland aan de Bladelse Rondweg. Daarna forceren ze op de eerste verdieping de voordeur van de vrouw. Ze wordt flink mishandeld. Haar verwondingen worden dagen later getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht. Rond acht uur 's morgens - mogelijk uren na de overval - vindt een kennis haar. Buren hadden niets gehoord. De vrouw ligt dagen in het ziekenhuis met flink hoofdletsel.



Op 30 januari werd in Opsporing Verzocht nogmaals aandacht besteed aan de overval in Bladel. Het is niet bekend in hoeverre dat heeft geholpen bij de totstandkoming van de aanhouding.