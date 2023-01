Aanleg ‘luie trap’ begonnen in project Nieuwe Mark: ‘Veel vrachtverkeer om grond af te voeren’

Bij de rechter Rechter buigt zich over diefstal in parfumerie­zaak: werkten twee Spaanse dames samen?

BREDA - Medewerkers van een parfumerie ruiken onraad wanneer twee vrouwen zich verdacht gedragen in de winkel. Terecht zo blijkt. De politierechter in Breda moet zich buigen over de vraag of de vrouwen samen schuldig zijn of dat slechts een van de twee als dader gezien moet worden.

16 januari