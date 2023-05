Aanrijding zet treinen tussen Tilburg en Breda urenlang stil

Theo loopt met kruiwagen van Zundert naar Brussel: ‘Soeplepel aarde heeft zoveel leven in zich’

ZUNDERT - Met een kruiwagen gaat boer Theo Mulder van Zundert naar Brussel lopen om aandacht te vragen voor het leven in de aardbodem. Eurocommissaris Frans Timmermans wacht hem op. ,,Als we zo doorgaan, gaan we 2100 niet meemaken.’’