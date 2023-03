Aanvoerder Martina neemt NAC met twee treffers bij de hand tegen Jong PSV

achtergrond Niemand weet hoe het verder moet met de Oranjepol­der – komen er ooit nog zonnepane­len of windmolens?

OOSTERHOUT - Het vernietigen van de vergunning voor het zonnepark in de Oranjepolder bij Oosterhout betekent de volgende tegenslag in de moeizame realisatie van Energiepark A59. Ook de komst van de windturbines is immers onzeker. Wat gaat er fout?