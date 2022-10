Advendo krijgt flinke opknapbeurt: ‘Dat heeft de Hoge Vucht hard nodig’

Opvang vluchtelin­gen Koepel Breda wordt humaan, maar sober: ‘Niet iedereen heeft een douche’

BREDA - De in totaal achthonderd vluchtelingen die naar de Koepel in Breda komen, worden ‘humaan, maar sober’ gehuisvest. Om ‘rust te creëren’ is afgesproken dat de opvang niet langer dan drie jaar in gebruik blijft.

8 oktober