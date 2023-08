Afgrijzen en verbazing vechten om voorrang, maar KMA-baas René Baksteen telt zijn zegeningen: ‘De krijgsmacht telt weer mee’

Bredase beachvol­ley­bal­ster gaat in sportgek Wenen genieten van EK: ‘Iedereen kent alle dansjes en liedjes’

Als kersverse Nederlands kampioene naar Wenen om het EK te spelen. Je kan het slechter treffer in de topsport. De Bredase beachvolleybalster Emi van Driel (23) krijgt het echter voor elkaar. En als alles goed blijft gaan, zien we haar volgend jaar mogelijk in actie op de Olympische Spelen in Parijs.