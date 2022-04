Aftrap van regiotour Urgenda niet zomaar in Terheijden: ‘Hier speelt ontzettend veel’

In vier dagen tijd toert Urgenda door de Zuidwestelijke Delta en bezoekt het meer dan twintig duurzame initiatieven in onze regio. De aftrap was dinsdag bij Zonzeel Zuivel in Terheijden, waar een ‘gewone’ boer laat zien dat iedereen een steentje bij kan dragen als het om duurzaamheid gaat.