Afvaldumpingen van criminelen zijn een grote kostenpost in Noord-Brabant

Dirk uit Someren-Eind heeft drie horecaza­ken in Breda en de vierde komt er aan: ‘Zelfs Willem Alexander deed daar wel eens een bier­tje’

SOMEREN-EIND - Dirk van de Voort uit Someren-Eind heeft al drie horecazaken in Breda. In april komt er een vierde bij: ,,De Spinola, een boot die al sinds 1971 in het Spanjaardgat ligt. Zelfs Willem Alexander heeft daar wel eens een biertje gedaan.”

2 februari