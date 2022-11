Agressieve klant van supermarkt slaat én bijt personeel in Breda

Andre (64) uit Breda stapt uit de zorg en wordt treinmachi­nist: 'Ik ben gewoon blij, voel me verlost’

BREDA - Op zijn ‘oude dag’ wordt Andre Ottevanger (64) uit Breda machinist bij de NS. ,,Afgelopen zomer zat ik te mijmeren of ik eigenlijk wel gelukkig ben in mijn werk in de zorg. Het antwoord: absoluut niet.”

17 november