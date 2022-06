Aldi bij Graaf Hendrik III Plein in Breda gaat dicht

‘Helaas sluiten wij onze deuren per 1 juli’, staat op een provisorisch pamflet, dat op de deur is geplakt. Personeel wil niet uitgebreid reageren. Twee medewerksters bevestigen wel dat ze maandag pas zijn geïnformeerd. Met daarbij de garantie dat ze in een ander filiaal van Aldi kunnen blijven werken. ,,Er is overal personeelstekort, dus hoeven we ons daar niet druk over te maken”, zegt één van hen vrij laconiek. Over de reden van de abrupte sluiting kunnen ze geen uitsluitsel geven.

Op = op

Aldi is een internationaal opererende Duitse keten van discount-supermarkten, opgericht in 1946 in Essen door de broers Karl en Theo Albrecht. Sinds 1973 is het concern ook in Nederland actief, er zijn nu zo’n 500 winkels in ons land. Aldi heeft nog vier andere vestigingen in Breda, die aan het Graaf Hendrik III Plein was destijds de eerste.