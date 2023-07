Allemaal toneel, maar wie speelt hier?

Vechtpar­tij op vlucht­strook bij Et­ten-Leur ontstond door ruzie over invoegen op A16: ‘Slachtof­fer bloedde hevig’

ETTEN-LEUR - Het slachtoffer van de vechtpartij maandagmiddag op de A58 is een 59-jarige man uit Etten-Leur. Hij werd door een 47-jarige Bredanaar toegetakeld en raakte gewond aan zijn gezicht. Het slachtoffer is daarop per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de politie dinsdagochtend.