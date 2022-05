Als iedereen genoeg uren werkt, dan helpen we elkaar

Geen aannemer te vinden, want geen mensen. Sterrenrestaurant dicht; sorry, de kok is weggekocht. Klas naar huis gestuurd, de invallers zijn op. Aansluiten in de rij voor het ziekenhuis... omdat er zoveel zieken zijn.

Er gaat iets gruwelijk mis in dit land, we hebben het er de hele dag over en er verandert niets.