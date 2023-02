‘Als je act niet aanslaat, ga je dood in die ton’

Man in paar uur tijd meerdere keren aangehou­den voor rijden onder invloed in Et­ten-Leur

ETTEN-LEUR/WERNHOUT - Twee Roemenen, bekenden van elkaar, zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag betrapt op het rijden onder invloed. Een van hen, een 27-jarige man, maakte het erg bont. Hij werd twee keer in een paar uur tijd aangehouden. De auto waarin hij reed is daarom in beslag genomen.

11 februari