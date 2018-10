Leonne uit Breda krijgt als eerste een genderneutraal paspoort

Overslag: festival in Belcrum Breda

17:29 BREDA - Muziek, bands, theater, dans. De laatste zaterdag van BredaPhoto staat 20 oktober voor de tweede keer in het teken van het Overslag Festival. Na een aftrap om 16.00 uur in Breda Botanique, met een No-Tech concert, barst het festival los in de Belcrum. Met op allerlei culturele locaties tot 2 uur in de nacht verschillende optredens.