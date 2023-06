Altijd netjes gedag, zelfs als je Bolle Jos of Quincy Promes in het donker tegenkomt

Feyenoord-ta­lent Mik Akkermans (14) uit Et­ten-Leur meldt goed nieuws: ‘Kanker is weg, nu weer voetballen’

Feyenoord-jeugdspeler Mik Akkermans (14) heeft heel goed nieuws gekregen. Bij het talent uit Etten-Leur werd begin dit jaar teelbalkanker geconstateerd, maar de chemotherapie is aangeslagen. ,,De kanker is weg, nu weer beginnen met voetballen”, deelt hij in een video op TikTok.