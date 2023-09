Ambtenarentekort nekt nieuwbouw in West-Brabant en probleem wordt alleen maar groter

Opinie Kamerlid Michel van Nispen uit Breda: bestaansze­ker­heid moet weer toppriori­teit worden

BREDA - Michiel van Nispen (SP) neemt de ‘titel’ langst zittende West-Brabantse lid van de Tweede Kamer over van Attje Kuiken (PvdA). Zij heeft onlangs haar vertrek aangekondigd uit diezelfde Kamer. De Bredanaar legt uit waarom hij na 9 jaar wel wil doorgaan. ,,De Haagse politiek is te druk met zichzelf. Wie vertrekt, wie gaat straks met wie, hoe gaan we met elkaar om. Het moet gaan over een ideeënstrijd hoe we problemen van de kiezer oplossen.”