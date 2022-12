Amercentrale stopt met leveren stadswarmte aan Breda en Tilburg

Essent krijgt dagelijks bijna duizend vragen over het energiepla­fond

BREDA - Energiebedrijven worden overstelpt met vragen over het energieplafond. Bij Essent (2,5 miljoen aansluitingen) hangen dagelijks een kleine duizend consumenten aan de lijn of stellen hun vraag online. Vijf vragen (en antwoorden) over onze energierekening na 1 januari.

13 december