Amphia stopt met afspraakbrieven per post

Na wéér een diefstal sluit de dierenvoed­sel­bank in Breda definitief: ‘Er is een grens’

BREDA – Frustratie en verontwaardiging nadat de dierenvoedselbank in Breda voor de derde keer in enkele maanden met diefstal te maken kreeg. ‘We stoppen er per direct mee’, zeggen initiatiefneemsters Priscilla en Helga de Veth.

28 januari