Anna (18) uit Breda en Nynke (17) uit Bavel vallen in de prijzen bij Kunstbende

Honderd acts streden afgelopen zondag 26 juni in de Kromhouthal in Amsterdam voor de felbegeerde Kunstbende Awards. De eerste prijs in de categorie taal ging naar Anna die indruk maakte met een spoken word over white privilege. Ze is trots op haar prestatie, maar ook blij met de erkenning voor deze kunstvorm: ,,Spoken word is een heel mooie manier om maatschappelijke thema’s zoals racisme bespreekbaar te maken.” Ze wint een coachingstraject én een plek op het hoofdpodium van het jaarlijkse literatuurfestival Wintertuinfestival in Nijmegen.