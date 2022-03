Annemarie en vele andere vrijwilligers maken Koepel in Breda klaar voor vluchtelingen uit Oekraïne

In de voormalige gevangenis is het zondagochtend een drukte van jewelste. Er wordt gestofzuigd, geboend, geverfd, in de afzonderlijke ‘cellen’ leggen vrijwilligers tapijttegels. ,,We willen ervoor zorgen dat alles zo snel mogelijk klaar is voor de opvang van vluchtelingen", zegt Judith van Oss van FutureDome Events, dat in samenwerking met de gemeente de Koepel in gereedheid brengt ,,Je ziet het als je om je heen kijkt, overal gebeurt nu wel iets hier.”