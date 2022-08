‘Appels! Peren!’ In stalletjes aan de kant van de weg bestaat inflatie niet

Op een bankje naast twee kisten appels en peren zitten op een oprit aan de Kalverstraat in Made kinderen te schreeuwen. ,,Appels! Peren!” roepen ze naar iedere passerende automobilist of fietser. ,,Dit is de eerste dag dat we dit doen. Ze hebben al aardig wat verkocht, zegt moeder Jiska van Gils. Fijn voor de kinderen én voor de kopers. ,,Iemand zei, hier zijn ze een stuk goedkoper dan in de supermarkt. Die ging met een volle rugzak weg.”