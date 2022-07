Armeense tweeling mag met nooddocument van minister in West-Brabant verblijven

De twee jonge kinderen, die een Armeense draagmoeder hebben, kunnen met dit nooddocument Nederland in en bij hun wensouders in West-Brabant verblijven.

Identiteit kon niet worden vastgesteld

De wensouders en de Armeense draagmoeder tekenden in september 2019 een draagmoederschapsovereenkomst. Na een ivf-behandeling beviel de draagmoeder in juni vorig jaar in Armenië van de tweeling. Op de geboorteaktes werden de wensouders als ouders vermeld.

Humanitaire noodzaak

Naast het feit dat de tweeling volgens het Kinderrechtenverdrag het recht heeft om bij hun wensouders te leven, is er volgens de voorzieningenrechter ook een aantoonbare humanitaire noodzaak voor de kinderen naar Nederland te reizen. De wensmoeder verblijft op dit moment namelijk in Armenië om de tweeling te verzorgen, maar kan daar niet onbeperkt blijven.

De rechter vindt het niet in het belang van de tweeling als zij, zonder verzorging door de wensouders, in Armenië achterblijven. De draagmoeder heeft immers bij de notaris verklaard dat zij op geen enkele manier betrokken is in het leven van de kinderen en de tweeling niet zal verzorgen.