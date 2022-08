Augustus Beiaardmaand in Breda met speciale aandacht voor The Beatles

Buurten in de wijk Overal dichtbij, maar ook geïsoleerd: ‘Er mag best wat georgani­seerd worden in Westerpark’

BREDA - Midden jaren 90 ontpopte zich in het landbouwgebied tussen Tuinzicht en Princenhage de wijk Westerpark. Sinds die tijd is de buurt een geliefde plek geworden voor tweeverdieners met jonge kinderen of gezinsplannen. Een familievriendelijk walhalla dat tegelijkertijd zorgt voor minder contact met de omliggende buurten.

7 augustus