Auto crasht bij politie-achtervolging en vliegt in brand in Breda

Achtervol­ging op A27 en A58 eindigt met crash bij Hilvaren­beek, automobi­list slaat op de vlucht

HILVARENBEEK - Een lange politieachtervolging vanaf Hank over de A27 en A58 eindigde in de nacht van maandag in een crash bij Hilvarenbeek. Een 47-jarige automobilist zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden. De politie meldt dinsdagochtend dat hij onder invloed was van verdovende middelen.

8 november